В Петербурге состоялась третья свадьба Татьяны Булановой
Певица Татьяна Буланова в третий раз вышла замуж. Известно, что торжество прошло в Петербурге. Возлюбленным артистки стал 25-летний бизнесмен.
В пятницу, 2 июня, в Петербурге прошла свадьба певицы Татьяны Булановой. Примечательно, что это третий брак артистки, сообщает КП
Избранником Булановой стал 35-летний теннисист и бизнесмен Валерий Руднев. Разница в возрасте возлюбленных составляет 19 лет.
Где именно прошла свадьба неизвестно – певица не посчитала нужным афишировать детали столь значимого события. Известно, что свадебный подарок Буланова получила еще в апреле – молодой жених подарил певице шикарный ресторан за 50 миллионов рублей. Отмечается, что бизнес должен заработать уже в июне этого года.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцы перестали рожать, умирать и жениться.