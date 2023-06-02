В Петербурге состоялась третья свадьба Татьяны Булановой

Певица Татьяна Буланова в третий раз вышла замуж. Известно, что торжество прошло в Петербурге. Возлюбленным артистки стал 25-летний бизнесмен.

Фото: unsplash

В пятницу, 2 июня, в Петербурге прошла свадьба певицы Татьяны Булановой. Примечательно, что это третий брак артистки, сообщает КП

Избранником Булановой стал 35-летний теннисист и бизнесмен Валерий Руднев. Разница в возрасте возлюбленных составляет 19 лет.

Где именно прошла свадьба неизвестно – певица не посчитала нужным афишировать детали столь значимого события. Известно, что свадебный подарок Буланова получила еще в апреле – молодой жених подарил певице шикарный ресторан за 50 миллионов рублей. Отмечается, что бизнес должен заработать уже в июне этого года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцы перестали рожать, умирать и жениться.