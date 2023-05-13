Петербуржцы перестали рожать, умирать и жениться

За первые три месяца 2023 года в Петербурге упала рождаемость почти на 8%. Отмечается, что за первый квартал 2023 года по России рождаемость упала на 2,9%.

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Аналитики рассказали, что в период с января по март в Северной столице на свет появились 11 414 детей – это почти на тысячу меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что в марте родились 4 185 человек. Об этом говорится в официальном документе на сайте Росстата.

Также в Северной столице упала и смертность. В первые три месяца текущего года в Петербурге умерли 15 282 человека и 20 347 за первый квартал прошлого.

Не интересуют петербуржцев и браки. Так, за январь-март свои отношения узаконили 7 972 пары. Известно, что за такой же период в 2022 году поженились 9 136 пар.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале 2023 года составили почти 40 тысяч рублей.