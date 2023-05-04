Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале 2023 года составили почти 40 тысяч рублей

Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале текущего года году выросли менее чем на 1%. Так, средняя сумма «свободных» денег россиянина составила почти сорок тысяч рублей.

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За первые три месяца 2023 года доход россиян вырос на 0,1% относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает 360.

Однако по сравнению с четвертым кварталом 2022 года этот показатель снизился на 28,2%.

По данным Росстата, средний доход на душу населения за первый квартал текущего года составил 39,652 тысячи рублей в месяц. Такие показатели на 9,1% больше, чем в первом квартале прошлого года, но на 26,9% меньше, чем в четвертом квартале.

Реальные располагаемые доходы – это доходы гражданина за вычетом обязательных платежей, которые скорректированные на индекс потребительских цен.