На Пролетарской самокатчик на скорости снес 8-летнего мальчика

В Колпинском районе Санкт-Петербурга мужчина на электросамокате на скорости влетел в 8-летнего ребенка. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Фото: baltphoto/Вероника Овсянникова

В пресс-службе прокуратуры Петербурга рассказали, что инцидент произошел 17 июня на Пролетарской улице. В результате столкновения мальчик получил травмы.

Ребенка отправили к врачам для получения помощи. В настоящее время прокуратура поставила на контроль результаты процессуальной проверки по факту ДТП.

Все детали и обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать специалисты. Предполагается, что во время произошедшего рядом с несовершеннолетним были взрослые.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Богатырском проспекте школьник, управляя самокатом, попал под колеса машины.