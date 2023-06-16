Петербуржцев предупредили об очередных изменениях в графике разводки Троицкого моста

Жителей Санкт-Петербурга предупредили, что целую неделю Троицкий мост будут разводить по новому расписанию. Это связано с подготовкой к празднованию «Алых парусов».

Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В пресс-службе СПб ГБУ «Мостотреста» сообщили, что из-за мероприятий, направленных на организацию праздника выпускников, график разводки Троицкого моста изменится. Новое время будет актуально целую неделю.

Так, с 18 по 23 июня переправу разведут в 23:00, а наведут в 07:00 из-за монтажа оборудования. Уточняется, что остальные мосты будут работать в обычном графике.

Отмечается, что установленные даты являются предварительными и могут поменяться в день праздника. Горожан попросили заранее планировать маршрут поездок.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Троицкий мост уже разводили по новому времени с 11 на 12 июня, а также с 12 на 13 июня.