Несколько ночей подряд Троицкий мост будут разводить по новому графику из-за репетиции «Алых парусов»

Из-за подготовки к празднику выпускников в Петербурге изменят график разводки Троицкого моста. По новому графику переправа будет недоступна для пешеходов и автомобилистов на несколько часов дольше два деня подряд.

Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест» предупредили, что с 11 на 12 июня из-за репетиции «Алых парусов» Троицкий мост разведут по новому времени. Так переправа раскроется в 23:00, при этом обратно соберется в 04:55. По аналогичному времени Троицкий мост разведется и с 12 на 13 июня.

Напомним, что обычно переправу закрывают с 01:20 ночи, а наводят в 4:50. В пресс-службе также отметили, что остальные мосты в ночь с 11 на 12 июня разведут по обычному графику. Все изменения можно отследить на сайте или официальных страницах компании «Мостотрест» в социальных сетях. Кроме того, обновленная информация отображается в мобильном приложении «Мосты Петербурга».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с 12 на 13 июня в связи с празднованием Дня России мосты в Северной столице разводить не будут.