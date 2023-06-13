Фестиваль цветов в 2023 году посвятили Году педагога и наставника

В День России в Петербурге стартовал фестиваль цветов, для оформления которого использовали примерно 24 тысячи цветов. Известно, что мероприятие проводится каждый год.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В минувший понедельник, 12 июня, в Адмиралтейском районе Петербурга открылся ежегодный фестиваль цветов. В пресс-службе Смольного рассказали, что в этом году мероприятие посвящено Году педагога и наставника.

Для оформления фестиваля специалисты использовали около 24 тысяч цветов. Так, цветочные композиции расположились на 237 квадратных метрах, присвоив каждой их них свое тематическое название. Так, для составления использовались различные сорта бегонии, колеуса и тагетеса, гвоздики, петунии, цинерария, агератума, алиссума, ирезине, а также мраморная крошка.

Отмечается, что цветники будут радовать петербуржцев и гостей города до осени.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге прошел Международный транспортный фестиваль SpbTransportFest.