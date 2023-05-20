В Петербурге прошел Международный транспортный фестиваль SpbTransportFest

Международный транспортный фестиваль SpbTransportFest завершился в Петербурге. Он отметился крупнейшим ретро-парадом, церемониями награждения, а также выставками современной техники, которая скоро появится на улицах города.

Фото: телеграм-канал вице-губернатора Кирилла Полякова

В Северной столице завершилась программа IV Международного транспортного фестиваля SpbTransportFest, сообщил в своем telegram-канале вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

На мероприятии представили новейший проекты транспортной системы. Во время проведения фестиваля организовали крупнейший в стране ретро-парад.

Фото: телеграм-канал вице-губернатора Кирилла Полякова

Кирилл Поляков добавил, что прошли церемонии награждения водителей и лауреатов музыкального конкурса SpbTransportFest. Не забыли и про юных участников во Всероссийском фестивале «Транспорт: будущее».

Городская станция скорой помощи Петербурга получила в свое распоряжение автомобиль класса С.

Вице-губернатор отметил, что пять новых машин выйдут на маршруты Петербурга. «Пассажиравтотранс» проведет их подконтрольную эксплуатацию.

На Манежной площади до конца дня функционирует выставка ретро-транспорта и современной техники.