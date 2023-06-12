На Брянцева покупатель продуктового магазина продырявил щеку кассиру магазина

В Калининском районе кассир продуктового магазина получил травму лица после нападения посетителя. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Pxhere

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 11 июня около девяти вечера правоохранителям сообщили о нападении на сотрудника магазина, расположенного в здании по улице Брянцева.

Специалисты установили, что в результате внезапно возникшего конфликта посетитель выстрелил в лицо 28-летнему кассиру, после чего с места происшествия скрылся. Пострадавшего с открытой раной щеки доставили к медикам. После оказания помощи мужчину отпустили.

Затем подозреваемого злоумышленника задержали. Им оказался 23-летний неработающий гражданин Таджикистана, пребывающий на территории России нелегально. Молодого человека поместили в СПСЗЛ.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Колпино задержали мужчину, который напал на цветочный магазин и на его работницу.