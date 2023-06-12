За лето на улицах Северной столицы разместят больше 5,5 млн цветов

Санкт-Петербург перед проведением Петербургского международного экономического форума активно украшают цветочными композициями. При этом в общей сложности за лето может быть высажено около 5,5 миллионов цветов.

Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга

В пресс-службе правительства Петербурга рассказали, что новые растения появились вдоль Московского проспекта, а также на Площади Победы и на Пулковском шосс. Улицы благоустроили в преддверии ПМЭФ.

Уточняется, что непосредственно к мероприятию высадят 333 тысячи однолетних цветов, почти 7 тысяч кустарников и около 100 деревьев. Кроме того, будет установлено больше тысячи подвесных цветочных композиций и обновлены газоны, площадь которых достигает 9,5 тысячи «квадратов».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что весной специалисты высадили именные деревья в сквере Памяти.