В Петербурге высадили именные деревья в сквере Памяти

В память о погибших российских солдатах в Петербурге было высажено более 30 деревьев. В посадке деревьев участвовали родственники погибших со всей страны – от Дальнего Востока до пригородов Северной столицы.

Фото: Baltphoto

Мероприятие состоялось в субботу, 29 апреля, в сквере Памяти, где присутствовали горожане, чиновники и родственники погибших. Майор морской пехоты Александр Борзенко заявил, что изначально планировалось создать аллею Славы, однако посадка более 30 деревьев привела к созданию сквера Славы. Об этом сообщает Петербургский дневник.

Вместе с родственниками погибших, участниками боевых действий пришли люди из разных регионов России — от Дальнего Востока до пригородов Петербурга. Ведущий советник Сбербанка Александр Говорунов, который также участвовал в боевых действиях, выразил мнение, что этот акт является малой благодарностью, которую могут выразить петербуржцы родственникам погибших солдат.

Глава администрации Калининского района Сергей Петриченко обещал, что все силы будут приложены, чтобы сохранить память о героях и передать ее будущим поколениям.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в приближением майских праздников жители Санкт-Петербурга начали строить планы как провести выходные. Оказалось, что чаще всего петербуржцы намерены остаться дома или поехать на дачу.