Каждый второй петербуржец намерен остаться дома на майских праздниках

С приближением майских праздников жители Санкт-Петербурга начали строить планы как провести выходные. Оказалось, что чаще всего петербуржцы намерены остаться дома или поехать на дачу.

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В Северной столице каждый второй петербуржец проведет майские праздники дома — порядка 51%. Кроме того, каждый пятый намерен поехать на дачу или в деревню. Работать на майских выходных придется 10% респондентов. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob.

Отметим, что в поездки по России намерены отправиться 5%. Еще 4% планируют отдохнуть на природе, 2% — за границу. Лишь 1% планирует сходить в гости. Встречать Первомай на работе мужчинам приходится вдвое чаще, чем женщинам.

Мужчины также чаще планируют поездки за границу, а женщины планируют отдыхать дома или на даче.