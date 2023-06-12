В Петербурге вспыхнуло бывшее СИЗО «Кресты» на Арсенальной набережной

В Калининском районе накануне вечером произошел пожар на территории бывшего следственного изолятора «Кресты». Огонь удалось потушить меньше чем за час.

Фото: скриншот Google maps

Сообщение о возгорании в доме 7 на Арсенальной набережной поступило специалистам около 19:42 вечера 11 июня. Уточнялось, что горит двухэтажное, неэксплуатируемое здание. Как удалось учтонить, раньше здесь располагался следственный изолятор «Кресты».

К моменту прибытия спасателей огонь охватил 50 «квадратов». Потушить его удалось около 20:35.

На месте работали три единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава. Сведения о пострадавших в настоящий момент не поступали.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать специалисты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что после квартирного пожара в Кировском районе погибла женщина.