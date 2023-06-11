Ученые сравнили по опасности коронавирус и рак

Исследователи пришли к выводу, что влияние коронавируса на весь организм могут сравняться или превзойти рак 4-й степени и болезнь Паркинсона.

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Стало известно, что научные работники провели исследование исследование болезней почти у 4000 тысяч пациентов, об этом сообщил РБК.

Целью работы стал вопрос о влиянии коронавируса на организм человека в долгосрочной перспективе. Участников исследования расспросили про одышку, депрессивное настроение, усталость, а также ясность ума.

Оказалось, что влияние коронавируса может быть сильнее, чем у онкологии 4-й стадии или болезни Паркинсона.

Исследование показали, что необходимо проводить дальнейшие работы по реабилитации переболевших пациентов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Северной столице до конца августа продлят антикоронавирусные ограничения.