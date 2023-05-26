В Петербурге до конца августа продлевают действующие антикоронавирусные ограничения

В Санкт-Петербурге временно продлили действие антикоронавирусных мер, которые еще не были отменены. Рекомендации остаются в силе как минимум до конца августа.

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Как рассказали в Смольном, согласно предписанию Главного государственного санитарного врача по городу на Неве было подписано постановление о внесении изменений в постановление от 13 марта 2020 года «О мерах по противодействию распространению в Санкт Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

По новым правкам действующие антикоронавирусные меры продлеваются до 31 августа 2023 года, несмотря на отмену у COVID-19 официального статуса пандемии. Напомним, что о ее прекращении стало известно в начале мая.

Об отмене статуса пандемии сообщили в ВОЗ. Таким образом, пандемия продлилась три года один месяц и 24 дня. Однако специалисты подчеркивают, что прекращение статуса ЧС не значит, что вирус больше не опасен.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что смертность от коронавируса в городе хоть и продолжает падать, но пока все еще остается на показателе не ниже четырех человек в сутки.