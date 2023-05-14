В Петербурге смертность от последствий коронавируса снизилась до четырех человек в сутки

Санкт-Петербург 14 мая оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом, однако показатели значительно улучшились. Сильно упала и суточная смертность от последствий инфекции. По всей России инфекцию за последние 24 часа подхватили еще 2 996 граждан.

Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В воскресенье, 14 мая, стало известно, что за последние сутки в городе на Неве выявили 193 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Суточная заболеваемость, как и смертность в Петербурге падает с каждым днем. Город уступает Москве, в которой за минувшие сутки зафиксировали 453 человека с коронавирусом. Примечательно, что в целом заболеваемость и смертность сильно упала сразу по всем регионам.

За день в Петербурге выздоровели 197 человек, госпитализировали 21 пациента, скончались четыре заразившихся коронавирусом.

За все время существования вируса в России заболели 22 898 376 человек. При этом выздоровели 22 320 310 граждан, а умерли — 398 710.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что госпитализация в детскую больницу имени Раухфуса на Лиговском проспекте временно приостановлена из-за карантина по кори.