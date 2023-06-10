Трое злоумышленников взяли в заложники 39-летнего слесаря и несколько часов требовали у него шесть тысяч, ушрожая ножом

Три злоумышленника несколько часов требовали у 39-летнего петербуржца шесть тысяч рублей, угрожая ему ножом. Оказалось, что происшествие произошло по соседству от квартиры заложника. Правоохранители задержали двух мужчин по поздрению в совершении преступления практически сразу.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 9 июня, в полицию за помощью обратился 39-летний мужчина, рассказав правоохранителям о том, что трое неизвестных удерживали мужчину в собственном доме, но в соседней квартире, где на протяжении нескольких часов угрожали ножом и требовали отдать им шесть тысяч рублей.

Отмечается, что пострадавший знал лишь только вероятные имена злоумышленников.

Задержать двух подозреваемых в преступлении удалось практически сразу, как полиция получила информацию о произошедшем. Ими оказались 24-летний житель Кабардино-Балкарии и 26-летний петербуржец. Оба злоумышленника отправлены в ИВС.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что правоохранители ищут разбойника в маске, обчистившего офис микрофинансовой организации на Энгельса.