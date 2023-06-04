Правоохранители ищут разбойника в маске, обчистившего офис микрофинансовой организации на Энгельса

В Санкт-Петербурге разыскивают неизвестного злоумышленника, которые проник в офис микрофинансовой организации на Энгельса с пистолетом. Мужчина сбежал с места происшествия, прихватив с собой крупную денежную сумму.

Фото: Pxhere

Вечером 3 июня правоохранителям Выборгского района позвонила женщина, заявившая, что на проспекте Энгельса мужчина в медицинской маске угрожает сотрудникам пистолетом. По прибытию на место правоохранители выяснили, что неизвестный заставил одного из работников открыть сейф и передать ему деньги, сообщает «МК в Питере».

В общей сложности материальный ущерб составил 46,5 тысячи рублей. Известно, что злоумышленник был одет в кофту черного цвета, на голову он натянул капюшон.

После просмотра камер видеонаблюдения удалось составить ориентировку. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.