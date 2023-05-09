В Петербурге зарегистрировано более двухсот случаев заражения ковидом за 9 мая

В Петербурге за вторник зарегистрированы 231 случай заражения ковидом и 200 случаев выздоровления. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в конце весны может появиться новая волна заболеваемости. По прогнозам Поповой, ее стоит ожидать в конце мая.

Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В течение дня во вторник 9 мая, в Петербурге выявили 231 случай заражения ковидом. Информацией об этом поделились в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Известно, что 55 петербуржцев с этим диагнозом были госпитализированы в больницы, а заболевание семерых закончилось летальным исходом.

Однако количество заболевших за минувший понедельник превышает данные на 9 мая. Так, днем ранее в Петербурге было зарегистрировано 284 случая заражения ковидом и пять случаев с летальным исходом.

Известно, что в России выявлен новый штамм коронавируса «Арктур», который по своим симптомам схож с простудой и протекает в легкой форме.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Комздрав Петербурга рассказал сколько петербуржцев заболевают бронхиальной астмой.