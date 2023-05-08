Комздрав Петербурга рассказал сколько петербуржцев заболевают бронхиальной астмой

В 2022 году бронхиальную астму диагностировали более чем у 65 тысяч петербуржцев. Официальные данные говорят, что это заболевание наблюдается у 1-2% населения, однако согласно мнению ведущего научного сотрудника НИИ пульмонологии ПСПбГМУ имени И.П. Павлова Андрея Козырева, показатели могут быть с погрешностями, так как пациенты вспомнили о других заболеваниях только после того, как ковидные заболевания пошли на спад. Комздрав отмечает, что реальное число пациентов может достигать 7%.

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Отмечается, что количество заболевших бронзиальной астмой превысило показатели предыдущего 2021 года на 5 455 человек, составив 66 436 астматиков в 2022 году. Об этом сообщает Невские новости.

Однако в 2019 году, когда мир еще не знал о пандемии коронавируса, число жителей с диагнозом бронхиальная астма составляло на девять тысяч человек больше, чем в 2022 – 75 598 человек.

Также не исключается вероятно, что количество заболевших в 2021 и 2022 году меньше, чем в доковидный 2019 из-за карантинных ограничений, которые уберегли россиян не только от ковида, но и от других инфекций.

По данным Комздрава, среди общего числа пациентов, бронхиальная астма выявлена у 13 779 несовершеннолетних. У 1 114 человек в течение 2022 года диагноз поставили впервые.Ра

нее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге снова за одни только сутки скончались восемь зараженных COVID-19 граждан.