В Петербурге снова за одни только сутки скончались восемь зараженных COVID-19 граждан

По всей России за сутки скончались 33 человека с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти восьми человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся сегодня меньше на два — шесть человек.

Фото: Baltphoto / Валентин Егоршин

На 6 мая в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на первом месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Городу уступила Москва, — там на сегодняшний день за все время существования коронавируса насчитывается 48 731 смерть пациентов. За последние сутки в Ленинградской области от ковида не умер ни один человек. В регионе насчитывается 3 510 смертей граждан, пораженных COVID-19.

Несмотря на то, что глава ВОЗ отменил статус пандемии для коронавируса, инфекция продолжает поражать жителей России. Так, число умерших от вируса в Петербурге с момента появления вируса составляет 37 661 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 398 496 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на 3 мая в Петербурге от последствий коронавируса за сутки скончалось восемь человек. Тогда город тоже занял первое место по суточному количеству умерших от COVID-19.