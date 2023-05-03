С восьмью скончавшимися от последствий коронавируса пациентами за сутки Петербург встал на первое место в антирейтинге

В Санкт-Петербурге за сутки скончалось еще восемь пациентов с COVID-19.

Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти восемь человек с положительным тестом на коронавирус. В общей сложности за время пандемии здесь уже умерло 37 639 пациентов.

Новую статистику 3 мая предоставил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. За сутки прибавилось количество смертей людей, заразившихся коронавирусом.

Северная столица сейчас находится на первом месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Городу уступила Москва, где выявлено семь летальных исходов за сутки. В Ленинградской области за последние сутки летальных случаев от коронавируса не выявили.

В целом за время пандемии по России коронавирус стал причиной смерти 398 399 человек, в том числе 33 за вчерашний день.

Тем не менее, стоит отметить, что новых случаев заражения по регионам стали находить существенно меньше. Так, петербургские медики зафиксировали только 237 инфицированных за последние 24 часа.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Первомай петербургские медики за сутки выявили еще 431 новый случай заражения коронавирусом.