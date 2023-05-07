С 18 по 21 мая на Дворцовой площади петербуржцы смогут встретиться с писателями и посмотреть презентации книг

В мае на Дворцовой площади Северной столицы состоится книжная выставка «XVIII Санкт-Петербургский международный книжный салон». Мероприятие пройдет с 18 по 21 число.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Так, за четыре дня на Дворцовой площади и в здании Главного штаба Эрмитажа петербуржцы смогут не только встретиться с писателями и посмотреть презентации книг, но также принять участие в мастер-классах, творческих встречах и семинарах. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Отмечается, что в этом году главными темами книжного салона стали 320-летие со дня основания Петербурга, год педагога и наставника, а также назначение города культурной столицей СНГ.

В общей сложности запланировано 150 различных мероприятий. Вход для посетителей выставки остается бесплатным.

Кроме того, с 18 до 21 мая на Дворцовой площади появится отдельное пространство для детей, родителям расскажут, как привить малышам любовь к книгам.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что к концу года в Петербурге появится первая в России библиотека с технологией автоматизированного поиска книг.