В Петербурге откроют первую в России библиотеку с автоматизированным поиском книг

Первая в России библиотека с технологией автоматизированного поиска книг распахнет своих двери для читателей Петербурга. Здесь будет возможно самостоятельно найти нужное издание, не прибегая к помощи библиотекаря.

Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Так, новый проект под названием «Книжный луч» основан на технологии, позволяющей выстроить маршрут от станции книговыдачи до полки, где находится нужное издание. Об этом в беседе с ТАСС рассказала руководитель библиотечно-культурного центра «Нота» Виктория Курачева.

Отмечается, что для того, чтобы найти книгу, человек будет использовать AR (дополненную реальность). Таким образом, будет указываться нужная ячейка. Выстроить путь от станции книговыдачи человек сможет через свой смартфон. В библиотеке посетителям будут предлагать самим найти и записать на себя книги, воспользовавшись системой распознавания лиц.

Новый проект реализуют в библиотечно-культурном центре «Нота», который появится на месте детской библиотеки №1. Открыть пространство после реновации с уже новыми технологиями планируют в ноябре 2023 года.

Напомним, что в феврале после капремонта состоялось открытие взрослой и детской библиотеки имени Белинского на Гражданском проспекте.