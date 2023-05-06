Концертный зал в Охтинском центре для детей обновят к лету

Ремонтные работы в Большом концертном зале Детской школы искусств «Охтинский центр эстетического воспитания» подходят к концу. Помещение приведут в порядок к лету текущего года.

Фото: пресс-служба Смольного

Окончательно концертный зал в Охтинском центре эстетического воспитания на улице Маршала Тухачевского планируют обновить к июню. Также по окончании текущего учебного года специалисты приступят ко второму этапу ремонта помещений. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Отмечается, что за 2023-2024 годы будут отремонтированы классы, служебные помещения, а также инженерные сети Охтинского центра. Напомним, что заведение является одной из самых больших школ искусств для детей в Петербурге. Здесь обучаются более двух тысяч ребят.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге планируют обновить гостиницу «Октябрьская». Масштабную реконструкцию планируют провести в течение трех лет.