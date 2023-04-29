Гостинцу «Октябрьская» в Петербурге обновят за 1 млрд рублей

В 2023 году специалисты начнут ремонтировать гостиницу «Октябрьская», расположенную на Лиговском проспекте. Всего на эти цели могут потратить около 1 миллиарда рублей.

Фото: скриншот Google Maps

Масштабную реконструкцию гостиницы «Октябрьская» планируют провести в течение трех лет. Известно, что работы начнут уже в этом году и только в низкий сезон (с сентября по май). При этом, во время проведения реставрации здание будет функционировать, но с закрытием 150 номеров из года в год. Об этом сообщает DP.RU.

Отмечается, что мероприятия будут оплачены за счет средств, выделенных по федеральной государственной программе льготного кредитования инвесторов на строительство отелей. Так, еще в 2022 году на проведение работ банк ВТБ выдал 800 миллионов рублей под 3,5% годовых. Чтобы отреставрировать гостиницу в целом понадобится примерно миллиард рублей.

Напомним, что в Петербурге также планируют обновить оранжереи Таврического сада. Соответствующее решение уже одобрил Госстройнадзор.