Около двух сотен памятных мероприятий проведут в Санкт-Петербурге ко Дню Победы

На территории Северной столицы состоится примерно 200 памятных мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне.

Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В пресс-службе Смольного отметили, что в общей сложности за несколько дней проведут 198 памятных, торжественных и праздничных мероприятий. В 2023 году отмечается 78-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.

Основные торжества пройдут с 7 по 9 мая. Программа начнется в воскресенье с концерта в Ледовом дворце, а 8 мая на Пискаревском мемориальном кладбище в возложении венков примут участие общественные и ветеранские организации, а также представители органов власти. Горожан же попросили не посещать кладбище из соображений безопасности, чтобы не создавать толпу.

Утром 9 мая на Дворцовой площади пройдет военный парад, а в 14 часов дня здесь и на «Газпром Арене» состоятся праздничные выступления. В конце вечера, около 22 часов, от Петропавловской крепости дадут торжественный салют.

Напомним, что акцию «Бессмертный полк» в этом году проведут в других форматах, традиционного шествия при этом не будет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в память о героях Великой Отечественной войны и защитниках блокадного Ленинграда небо над Петербургом озарили «Лучи Победы».