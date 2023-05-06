Небо Северной столицы до 9 мая будут освещать «Лучи Победы»

В память о героях Великой Отечественной войны и защитниках блокадного Ленинграда небо над городом осветили «Лучи Победы», которые установили на двух высотных зданиях. Оборудование будут включать каждую ночь до 9 мая включительно.

Фото: пресс-служба Смольного

В пресс-службе Смольного рассказали, что с 5 на 6 мая на въезде по Московскому проспекту со стороны Пулковского шоссе в небо ударили «Лучи Победы». Их включили в 21:50, а отключили около четырех утра субботы. Отмечается, что мероприятия будут проводить каждую ночь, вплоть до 9 мая.

Также на фасадах зданий уже начали появляться праздничные проекции. Так, световые картины появятся на Каменноостровском проспекте, а также на здании 70 по Большому проспекту В.О. и на Кондратьевском проспекте. Световые проекции продержатся на фасадах до 15 мая.

Кроме того, 9 мая в честь 78-й годовщины Великой Победы зажгутся факелы Ростральных колонн, которые будут гореть сначала с девяти утра до 12 дня, а потом с семи вечера до 11 ночи.

Напомним, что в этом году световые проекции украшали городские дома и в честь Международного женского дня. Тогда витражи и инсталляции отражали тематические сюжеты, а также женские портреты знаменитых художников XIX-XX веков.