Биржевой мост для движение автомобилистов в Петербурге откроют с вечера понедельника

На Биржевом мосту в Петербурге начали разбирать временные опоры, установленные во время капитального ремонта переправы. Движение для автомобилистов здесь планируют открыть уже с понедельника.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест»

В пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест» поделились, что сейчас уже выполнен основной объем работ по демонтажу временных опор, поддерживающих крылья разводного пролета Биржевого моста во время капитального ремонта. Движение по переправе для автомобилистов возобновят с вечера 8 мая.

Отмечается, что специалисты продолжат пуско-наладочные работы на мосту. Так, инженеры готовят разводной пролет к навигации этого года и полноценным нагрузкам.

Начальник бригады механиков Биржевого моста Дмитрий Майоров заметил, что рабочие несколько месяцев обучались для занятости на новом оборудовании разводного пролета переправы. Известно, что ее впервые оснастят автоматической системой управления производственным процессом.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в ночь с 9 на 10 мая городские мосты разводить не будут. Соответствующий пункт закреплен в постановлении правительства Северной столицы.