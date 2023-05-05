В Петербурге не разведут мосты в ночь с 9 на 10 мая

В праздничную ночь с 9 на 10 мая петербургские мосты останутся не разведены. Соответствующий пункт закреплен в постановлении правительства Петербурга.

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В Петербурге не будут разводить мосты в ночь с 9 на 10 мая. Причиной этому станет празднование Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

Так, жители Северной столицы и гости города смогут пройтись по ночному Петербурге без переживаний о том, как они будут добираться домой на другой берег.

Отмечается, что мосты в Северной столице не разводят в нерабочие праздничные дни, например, в День города 27 мая или на время празднования праздника выпускников «Алые паруса».

Известно, что Парад Победы в этом году пройдет без воздушного представления. Главная репетиция мероприятия назначена на 7 мая на Дворцовой площади, в связи с чем отрезок участка от Садовой улицы до Дворцовой площади по Невскому проспекту будет перекрыт.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что движение по КАД в районе развязки Софийской и Московского шоссе будет ограничено с 10 мая.