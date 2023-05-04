Неизвестный запустил дрон на Дворцовой на следующий после принятия запрета о запуске дронов в Петербурге

На следующий день после принятия запрета о поднятии в воздух беспилотников в Петербурге, неизвестный поднял дрон на Дворцовой площади. Отмечается, что дрон в воздух могли выпустить военные.

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Во время репетиции парада Дня Победы над Дворцовой площадью поднялся беспилотник. Об этом сообщает 360.

Поднявшись на несколько метров, устройство упало. Забрать устройство подошел неизвестный мужчина, а чтобы забрать мужчину подошли полицейские.

Инцидент произошел во второй половине дня в четверг.

Напомним, что в Петербурге действует ограничение на запуск беспилотных устройств и коптеров до 15 мая. Для поднятия в воздух дронов, петербуржцы обязаны получить соответствующее разрешение в Комитете по транспорту, в обязанности которого входит обязательное согласование с правоохранительными органами.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге ввели запрет на использование беспилотников в радиусе 150 километров от города.