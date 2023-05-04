В Петербурге ввели запрет на использование беспилотников в радиусе 150 километров от города

В Петербурге ввели запрет на использование дронов без соответствующего разрешения. Ближайшие две недели, до середины мая, в культурной столице запуск таких устройств невозможен.

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В Северной столице запретили запуск беспилотных летательных аппаратов и коптеров в рамках безопасности горожан. Так, в радиусе 150 километров от Петербурга запуски БПЛА без предварительного согласования от силовых структур запрещены. Об этом сообщает «МК в Питере».

На данный момент ограничения в Петербурге имеют силу до 15 мая. Однако известно, что в Москве аналогичный запрет не имеет установленных временных рамок.

Для получения разрешения петербуржцы могут обратиться в Комитет по транспорту Петербурга, в обязанности которого входит обязательное согласование с силовыми ведомствами.

За нарушение запрета гражданам полагается штраф от 20 до 50 тысяч рублей, должностным лицам от 100 до 150 тысяч и юрлицам от 250 до 300 тысяч.