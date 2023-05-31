В автобусах Петербурга заработает система адресного открытия

С 1 июня в автобусах ГУП «Пассажиравтотранс», подведомственного Комитету по транспорту Санкт-Петербурга, для пассажиров заработает система адресного открытия дверей.

Фото: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга

Специальные кнопки заработают в автобусах 398. Они позволят петербуржцам самостоятельно выбрать, какие двери необходимо открыть на остановках транспорта.

Такая функция сократит время стоянки автобуса на остановке и сделает поезду более комфортной как в летнее время, сохраняя прохладу в салоне, так и зимой, оставляя в транспорте тепло.

Кнопки располагаются на всех дверях с обеих сторон – с салона и улицы. Кроме того, они снабжены сенсорными датчиками, выделяются приметным ярким корпусом и обладают дополнительной светодиодной подсветкой.

На обязательных остановках водитель включает разрешение на открывание дверей пассажирами. После этого подается знак — кнопка становится зеленой — и пассажиры могут открыть дверь одним касанием.

Отметим, что дистанционно из кабины водителя на каждой остановке двери открываться перестанут.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что для некоторых категорий граждан на городском общественном транспорте предусмотрена минимальная стоимость проезда.