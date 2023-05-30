Для школьников, студентов и пенсионеров в петербургском транспорте предусмотрена минимальная стоимость проезда

Вице-губернатор Петербурга Сергей Дрегваль заметил, что доля поездок льготных категорий горожан на транспорте составляет около 37%.

Фото: администрация Санкт-Петербурга

Соответствующие данные озвучили в рамках отчета о работе в прошлом году, сообщает МК в Питере». Уточняется, что разница между стоимостью, которую платят петербуржцы и фактическими расходами транспортных организаций компенсируется благодаря средствам городского бюджета. Дрегваль уточнил, что с 2023 по 2025 год на эти цели было выделено больше 190 миллиардов рублей.

Сейчас в Петербурге особой популярностью пользуются пересадочные тарифы «60 минут» и «90 минут», сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту. Горожане воспользовались первым из них больше 18 миллионов раз за первый квартал текущего года, что составило 25,6 % от общего количества поездок при помощи единого электронного билета, который записан на «Подорожник».

Известно, что тариф «60 минут», который работает по «Подорожнику», ввели при переходе на Новую модель транспортного обслуживания. Он доступен в течение часа и распространяется на наземный транспорт. Так, с января первая поездка обойдется пассажиру в 44 рубля, а вторая – в 10 рублей. За последующие поездки платить и вовсе не придется.

Примечательно, что в этом году пассажиры пользуются тарифом «90 минут» в 2,5 раза чаще, чем в прошлом. С января по апрель таким образом проезд оплатили больше 663 тысяч раз. Билет «90 минут» позволяет совершить одну поездку в метро, после чего можно неограниченное количество раз пользоваться наземным транспортом в течение полутора часов. Билет можно приобрести за 78 рублей.

Напомним, что Единый электронный билет записывают на «Подорожник». Кроме того, теперь возможно сформировать отложенный платеж в онлайн-режиме через Личный кабинет пассажира, а активировать его будет возможно в любом городском автобусе, троллейбусах и трамваях ГУП «Горэлектротранс».