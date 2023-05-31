После возгорания постельного и дивана в «однушке» на проспекте Науки мужчине понадобилась помощь врачей

В ночь с 30 на 31 мая спасатели Калининского района тушили однокомнатную квартиру. После произошедшего помощь понадобилась одному человеку.

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Около часа ночи на пульт диспетчера поступило сообщение. Уточнялось, что на проспекте Науки, в доме 44 горит квартира. На место отправились три единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава.

Оказалось, что полыхают постельные принадлежности и диван, которые потушили буквально за полчаса, — в половину второго огня уже не было.

Тем не менее, на пожаре пострадал мужчина, которого направили к медикам за помощью. В настоящее время причины пожара выясняют специалисты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что ночью центре города спасатели тушили четырехкомнатную квартиру, в которой загорелась сауна. В результате помощь медиков понадобилась одному человеку.