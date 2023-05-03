На Композиторов местная жительница скончалась после жестокого удара ножом в грудь от сожителя

Житель Выборгского района ударил ножом в грудь сожительницу. В скором времени после этого женщина скончалась от полученной травмы.

Фото: Baltphoto

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, около одиннадцати вечера 2 мая правоохранителям поступило сообщение о смертельном ножевом ранении с улицы Композиторов. В доме 20, корпус 1 задержали за совершение преступления 46-летнего местного жителя.

По версии следствия, после совместного распития спиртных напитков в результате внезапно возникшей ссоры злоумышленник ударил 48-летнюю женщину ножом в грудь. В результате полученной травмы пострадавшая скончалась.

Задержанного посетили в СПСЗЛ. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. До этого гражданин уже был осужден по статья «Причинение тяжкого вреда здоровью» и «Хулиганство».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что под Петербургом молодой человек обнаружил в квартире израненный труп родственника. Тело направили в морг для выяснения причины смерти.