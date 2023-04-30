В Ленобласти молодой человек в квартире обнаружил израненный труп родственника

В Выборгском районе Ленинградской области молодой человек в квартире обнаружил израненный труп своего родственника. Тело направили в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 29 апреля, в полицию поступило сообщение от 22-летнего молодого человека о том, что в одном из поселков Выборгского района он обнаружил труп своего родственника.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что на полу в коридоре лежит труп 41-летнего мужчины с ссадинами на голове, а также двумя отверстиями в области живота.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Выборгском районе Санкт-Петербурга в гараже после пожара правоохранители обнаружили труп мужчины. Тело доставили в морг для установления причины смерти. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.