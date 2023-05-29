Житель Москвы ел шаурму в гараже, а в это время незнакомец угонял его дорогостоящий электросамокат

Москвич лишился самого дорогого в России самоката, отлучившись на прием пищи посреди ночи. Съесть купленную шаурму мужчина решил в гараже, в который приехал на самокате почти за полмиллиона в два часа ночи.

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Житель Москвы отлучился на перекус в свой гараж, оставив у его ворот электросамокат стоимостью около 480 тысяч рублей. После приема пищи москвич обнаружил, что самокат уехал с другим, сообщает Газета.ru.

Инцидент произошел в Пресненском районе столицы. Выяснилось, что проголодавшийся мужчина заехал в гараж, чтобы отведать ранее купленную шаурму. После обнаружения москвич обратился к правоохранителям, упомянув, что вместе с самокатом пропала и сумка, в которой находились 130 тысяч рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Василеостровском районе петербуржец загорелся вместе с электросамокатом.