В Василеостровском районе петербуржец загорелся вместе с электросамокатом

Поездка на электросамокате закончилась для одного из петербуржцев реанимацией. Во время движения огонь перекинулся с неисправного транспортного средства на мужчину.

Фото: кадр из видео

Инцидент произошел на 13-ой линии Васильевского острова, сообщает Neva.Today. Так, около одиннадцати часов ночи 25 мая мужчина решил доехать до конечного пункта на электросамокате. Арендовав его, гражданин отправился в путь, но в какой-то момент транспортное средство вспыхнуло, и огонь перекинулся на петербуржца.

К пострадавшему подбежал сотрудник скорой помощи, после чего мужчину экстренно госпитализировали в отделение ожоговой реанимации.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания электросамоката.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что ГИБДД не оценили предложение ввести запрет на использование электросамокатов в центре города.