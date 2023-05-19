В ГИБДД не одобрили предложение ввести запрет на электросамокаты в центре Петербурга

Сотрудники ГИБДД считают, что запрет на использование электросамокатов в центре Петербурга не имеет смысла.

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Соответствующее заявление специалистов в своих социальных сетях продемонстрировал депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев. По мнению сотрудников ГИБДД, вводить ограничение на кикшеринг в нескольких районах города нецелесообразно.

Так, речь идет об Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах. Правоохранители считают, что в введении запрета нет необходимости, так как в статистике за 2022 год не упоминаются случаи смертей или тяжелых ранений.

Кроме того, специалисты не понимают, каким образом отслеживать исполнение запрета на движение электросамокатов по нескольким районам города.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с начала открытия самокатного сезона в этот раз горожане стали арендовать этот транспорт в два с половиной раза чаще относительно прошлого года.