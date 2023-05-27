В Петербурге выдавать разрешения на полеты беспилотников будут по новым правилам

Петербургские власти внесли изменения в правила выдачи разрешения на использование беспилотных летательных аппаратов в черте города.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Так, согласно проекту изменений, опубликованному на сайте Смольного, все выданные раньше разрешения могут быть приостановлены по решению властей Петербурга.

По новым корректировкам, предоставление разрешения на полеты беспилотников и воздушных судов над гордом, теперь будет возможно после согласования с ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. До этого в мероприятии принимали участие только ФСБ, ФСО, Росавиация, РЦ ЕС ОрВД и ЗВО.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе до августа продлили запрет на использование беспилотных воздушных судов и водных мотоциклов.