В Смольном продили запрет на использование беспилотников и гидроциклов до августа

В Петербурге продлен запрет на использование беспилотных воздушных судов и водных мотоциклов. Такое решение было принято в рамках безопасности петербуржцев и гостей города.

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Власти Северной столицы продлили запрет на использование беспилотников на территории Петербурга до 31 июля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Известно, что использование дронов разрешено органам государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, исполняющих госзаказ. Также запрет не коснется организаций, действующих в интересах СМИ и киноиндустрии, при наличии подтверждающих разрешение документов.

Вместе с тем продлевается запрет на использования гидроциклов в некоторых акваториях Петербурга. Так, покататься на водном мотоцикле запрещено на Неве – от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста; на Малой Неве – от моста Бетанкура до Невы, на Большой Невке – от Ушаковского моста до Невы, на Малой Невке — от Большого Петровского моста до Большой Невки; а также на всём протяжении Кронверкского пролива.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге появилось подразделение по контролю за небом и беспилотниками.