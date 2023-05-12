В Петербурге появилось подразделение по контролю за небом и беспилотниками

В петербургской полиции появилось подразделение по контролю за небом. Полицейским предстоит контролировать и пресекать использование беспилотников в рамках временного запрета, действующего на территории Северной столицы. Известно, что в первую очередь на службу в подразделении принимались сотрудники полиции, которые в рамках служебных командировок посещали Донецкую и Луганскую республики.

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В Петербурге появилось специальное подразделение, в задачи которой входит контроль за небом и эксплуатацией беспилотников в нем. Об этом сообщает ТАСС.

В подразделение входит три группы полицейских: мобильные патрули, контролирующие небо и пресекающие действия операторов дронов, группа стрелков, вооруженные снайперскими винтовками и карабинами, а также специальные технические группы, использующие технические средства подавления и нейтрализации дронов.

Первый патруль заступил на службу 9 мая, охраняя небо во время проведения парада Победы в центре города.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге ввели запрет на использование беспилотников в радиусе 150 километров от города.