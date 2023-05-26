Недалеко от «Лахта Центра» в Петербурге открылись две новые развязки с Приморским шоссе

В Петербурге состоялось открытие двух новых путепроводов, которые соединили «Лахта центр» с Приморским шоссе. Торжественно мероприятие провели 26 мая.

Фото: пресс-служба Смольного

В общей сложности на реализацию проекта было выделено 4,6 миллиарда рублей. Два новых съезда с КАД у Лахта Центра обеспечат связь Приморским шоссе, улицей Савушкина и другими важными транспортными магистралями.

Рабочее движение запущено на участке Приморского шоссе. Новая развязка состоит из Северного и Южного путепроводов. Первый — протяженностью 980 метров, а второй – 440 метров.

В пресс-службе Смольного уточнили, что новые участки дорог были открыты досрочно. Изначально завершить работы планировали в ноябре. Стоимость контракта составила 4,6 миллиардов рублей. Дороги построили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Объем федерального софинансирования при этом составил 2,4 миллиарда рублей.

Напомним, что строительство путепроводов началось в мае 2020 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с 26 по 29 мая на КАД между развязками с ЗСД и Приморским шоссе перекроют дорожное движение. Ограничение связано с ремонтными работами.