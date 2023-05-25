На КАД между ЗСД и Приморским шоссе с 26 по 29 мая в ночное время будет перекрыто движение

Четыре ночи подряд на Кольцевой автодороге между развязками с ЗСД и Приморским шоссе будут перекрыто дорожное движение. Перекрытие будет связано с ремонтными работами по демонтажу П-образных металлических опор на дороге.

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Движение между Западным скоростным диаметром и Приморским шоссе будет перекрываться с 26 по 29 мая для проведения дорожных работ на данном участке, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Так, движение будет перекрыто с 1:00 до 1:30, с 1:40 до 2:10, с 3:00 до 3:00 и с 3:40 до 4:10.

Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский рассказал, что на данном отрезке пути будут демонтировать П-образные металлические опоры над КАД, подчеркнув, что перекрытия необходимы для обеспечения безопасности участников дорожного движения на время ремонтных работ.

Объехать перекрытый участок можно будет через Левашовское шоссе.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с 22 по 29 мая на КАД перекроют две полосы движения от вантового моста до развязки Мурманского шоссе.