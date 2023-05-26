На День города в Петербурге Дворцовый мост разведется раньше под гимн

С 27 на 28 мая в Северной столице Дворцовый мост разведут раньше положенного под «Гимн Великому городу».

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Изменение времени разводки переправы связано с празднованием Дня города. В момент, когда крылья моста разойдутся, на Ростральных колонах зажгутся огни. Это произойдет в полночь 28 мая. Новый график разводки мостов представил «Мостотрест».

Также в пресс-службе Смольного рассказали, что в честь 320-летней годовщины Петербурга на Стрелке Васильевского острова пройдет Петровский фестиваль огня, в рамках которого команды из разных стран проведут огненные выступления. Среди гостей — Китай, Киргизия, Азербайджан, Беларусь, Турция и Таджикистан.

Известно, что остальные городские переправы с 27 на 28 мая разведут по обычному времени. Тем не менее, специалисты рекомендуют периодически смотреть расписание на сайте и в соцсетях «Мостотреста», так как в графике пока указано предварительное время.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в 2023 году специалисты приступят к строительству Большого Смоленского моста.