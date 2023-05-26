Строительство Большого Смоленского моста в Петербурге стартует уже в 2023 году

Уже в этом году на территории Петербурга начнут возводить еще одну переправу. Речь идет о Большом Смоленском мосте.

Фото: пресс-служба Красногвардейского района Петербурга

Новая переправа соединит правый и левый берега Невы, а также свяжет между собой сразу три района города. В пресс-службе Смольного уточнили, что строительство Большого Смоленского моста начнется уже в 2023 году, когда проект выйдет из государственной экспертизы.

Известно, что переправа соединит берега между Володарским мостом и мостом Александра Невского. В настоящий момент подготовка к реализации проекта уже началась.

Таким образом, благодаря новому мосту между собой окажутся связаны Московский, Фрунзенский и Невский районы. В перспективе переправа должна разгрузить дорогу в сторону Мурманского шоссе.

Известно, что стоимость проекта пока оценивается в 50 миллиардов рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что до 2040 года в городе планируют построить еще пять новых мостов.