До 2040 года в Петербурге возведут еще пять новых мостов

В Петербурге появится еще пять новых мостов. Переправы планируют построить до 2040 года.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест»

Так, новые мосты уже внесли в проект генерального плана развития города на Неве. Предполагается, что к 2040 году специалисты построят еще пять переправ.

Петербургские власти сообщили, что мосты появятся в составе Широтной магистрали, а также в створе Большого Смоленского проспекта. Кроме того, речь идет об Арсенальном и Ново-Адмиралтейском мостах.

Горожанам напомнили, что к 320-й годовщине со дня основания Петербурга был проведен капитальный ремонт Биржевого моста. Работы вывелись с октября 2021 года. По программе капитального ремонта специалисты обновили все составляющие разводного сооружения.