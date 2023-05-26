Во дворе на Шкапина нашли отравившуюся школьницу без сознания

В Адмиралтейском районе несовершеннолетняя девушка попал в больницу с сильным отравлением после обнаружения в одном из дворов. В настоящее время личные данные пострадавшей устанавливают специалисты.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, об обнаружении 16-летнего подростка без сознания во дворе дома на улице Шкапина стало известно 25 мая около десяти вечера. Неизвестную с отравлением психотропными веществами на скорой госпитализировали в больницу.

Девушка попала к специалистам в тяжелом состоянии. При пострадавшей обнаружили билет учащегося одной из школ Петербурга.

В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на территории Апраксина двора нашли обнаженную неизвестную в ссадинах и синяках.