В центре Петербурга с территории Апраксина двора забрали голую неизвестную в ссадинах и синяках

Женщину без сознания с тяжелыми травмами обнаружили на территории Апраксина двора. Очевидцы предположили, что гражданка пребывала с состоянии опьянения.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, неизвестную без одежды нашли у домов по Садовой улице около половины восьмого утра 2 мая. Заявитель предположил, что возможно женщина, обнаруженная на территории Апраксина двора, находится в состоянии опьянения.

Пострадавшую на вид 50 лет экстренно забрали медики. Ее доставили в НИИ имени Джанелидзе с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, острым отравление неустановленным веществом, ссадинами, а также ранами на лице. Женщина отправилась в шоковую реанимацию.

В настоящее время личность женщины устанавливаются. Все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Центральном районе произошло разбойное нападение на таксиста. Один из пассажиров под угрозой перцового баллончика отобрал у водителя деньги и сбежал.